Прах экс-председателя КНР Цзян Цзэминя развеяли над морем

Фото: Christian Plambeck/Global Look Press

Цзян Цзэмин

Прах экс-председателя Китая Цзян Цзэминя развеяли над Желтым морем, передает Центральное телевидение КНР. Это произошло в устье реки Янцзы на востоке страны. Тело Цзэминя было кремировано 5 декабря.

Прах Цзян Цзэминя вместе с лепестками цветов был развеян с палубы военного корабля. В церемонии приняли участие первый секретарь секретариата ЦК КПК, член постоянного комитета политбюро ЦК КПК Цай Ци, а также вдова Цзян Цзэминя Ван Епин.

Ранее Global Times сообщила, что бывший председатель КНР скончался на 97-м году жизни в Шанхае из-за лейкемии и полиорганной недостаточности. Эту информацию подтвердили в Государственном совете КНР. Цзян Цзэминь занял пост председателя КНР с 24 июня 1989 года. Он находился на этом посту до 15 ноября 2002 года.

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования председателю КНР Си Цзиньпину по поводу кончины бывшего председателя республики. Российский лидер попросил передать слова сочувствия родным и близким покойного, а также всему дружественному народу Китая.