https://static.news.ru/photo/86cd2fb6-724e-11ea-8a1f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Cai Yang/XinHua/Global Look Press

В учреждении для людей с ограниченными возможностями в японской префектуре Тиба произошла вспышка COVID-19. Коронавирусной инфекцией в расположенном в посёлке Тоносё здании заразились по меньшей мере 86 человек.

Первой инфицированной оказалась повар, отмечает CNN. После того, как её анализ показал положительный результат, в учреждении произошла вспышка коронавируса. Бороться с инфекцией местные чиновники планируют совместно с правительством страны.

Как писал NEWS.ru, власти Японии полностью закрыли въезд на её территорию для иностранцев из почти всех европейских стран, Соединённых Штатов, Китая и Республики Корея. Меры были приняты для борьбы с распространением COVID-19.