В учреждении для людей с ограниченными возможностями в японской префектуре Тиба произошла вспышка COVID-19. Коронавирусной инфекцией в расположенном в посёлке Тоносё здании заразились по меньшей мере 86 человек.
Первой инфицированной оказалась повар,
Как писал NEWS.ru, власти Японии полностью закрыли въезд на её территорию для иностранцев из почти всех европейских стран, Соединённых Штатов, Китая и Республики Корея. Меры были приняты для борьбы с распространением COVID-19.
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