Посол КНР назвал сроки появления китайской вакцины от коронавируса

https://static.news.ru/photo/b06f7470-b243-11ea-9918-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lin Yiguang/Xinhua/Global Look Press

Самый ранний срок появления китайской вакцины от COVID-19 — конец 2020 года. Об этом заявил посол КРН в России Чжан Ханьхуэй.

Дипломат отметил, что в настоящее время китайские учёные проводят клинические испытания четырёх инактивированных вакцин и одной вакцины на основе аденовирусного вектора. По их словам, необходимо провести по меньшей мере три цикла испытаний, на которые потребуется от трёх до шести месяцев. Только после этого можно выпускать препарат на рынок

Посол добавил, что самыми главными критериями успеха разработки вакцины являются её безопасность, эффективность и доступность. Он также напомнил об обещании лидера КНР Си Цзиньпиня о том, что полученную вакцину Пекин сделает достоянием всего мира, сообщает газета «Труд».

Ранее во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. В США завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса планируют летом провести.

Как писал NEWS.ru, 18 июня клинические испытания вакцины от COVID-19 начались в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова. В них принимают участие 38 добровольцев. Первоначально инъекции препарата были сделаны 18 из них. Остальные получат вакцину через неделю. По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года.

В мире с начала пандемии зафиксировано более 8,4 млн случаев заражения коронавирусом. Жертвами инфекции стали 453,2 тысячи человек, выздоровели — 4,1 млн.

В России, согласно последним данным, 569 тысяч случаев COVID-19. Количество выздоровевших составляет 324,4 тысячи человек. Скончались 7,8 тысячи пациентов.