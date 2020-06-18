Добровольцам ввели вакцину от коронавируса в Сеченовском университете

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Медики ввели опытную вакцину от коронавирусной инфекции 18 добровольцам в Первом Московском государственном медицинском университете имени Сеченова.

В Сеченовском университете Минздрава РФ стартовало исследование вакцины от коронавирусной инфекции. В нём принимают участие 38 добровольцев, 18 из которых сегодня получили инъекцию препарата, — передаёт РИА Новости со ссылкой на заявление Минздрава России.

В ведомстве уточнили, что вакцинирование остальных 20 человек запланировано на следующей неделе.

Добровольцы будут находиться в стационаре в течение 28 дней под присмотром врачей и специалистов по клиническим исследованиям. Среди них есть мужчины и женщины от 18 до 65 лет: студенты, сотрудники различных организаций, приезжие из разных городов страны.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что во второй половине июня стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек в каждой. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим займутся специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете используют порошок для приготовления раствора, который также введут внутримышечно.

Согласно реестру разрешений Минздрава, дата окончания испытаний — декабрь 2020 года.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.