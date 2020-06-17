Попова назвала дату начала испытаний на людях российских вакцин от COVID-19

https://static.news.ru/photo/17c6671a-b0cc-11ea-aacd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несколько отечественных вакцин от коронавирусной инфекции могут начать испытывать на добровольцах уже в течение двух недель. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

В течение ближайших двух недель мы увидим несколько вакцин, которые будут выходить на этап клинических исследований, — сказала руководитель ведомства в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

Попова уточнила, что клинические испытания подразумевают испытания вакцины на людях.

Ранее в Минздраве РФ сообщили, что в ближайшие дни стартуют клинические испытания двух видов вакцин от коронавируса. Первые добровольцы получат препарат уже 18–19 июня. Исследования двух форм вакцины: жидкой и лиофилизированной — будут проводиться в двух медучреждениях в Москве.

Обе вакцины разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. В испытаниях принимают участие две группы добровольцев, по 38 человек каждая. Одной группе испытателей будут вводить вакцину в форме раствора внутримышечно. Этим займутся специалисты военного госпиталя им. Бурденко. В Сеченовском университете используют порошок для приготовления раствора, который также введут внутримышечно.

Согласно реестру разрешений Минздрава, дата окончания испытаний — декабрь 2020 года.

По словам вице-премьера Татьяны Голиковой, выпуск вакцины против коронавируса российского производства ожидается уже в сентябре 2020 года. В августе производители рассчитывают зарегистрировать препарат. Его разрабатывает ФГБУ «Институт Гамалеи» в сотрудничестве с 48-м институтом Минобороны.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко считает, что если на рынке появятся сразу несколько вакцин от коронавируса, это будет наиболее правильным решением.

В свою очередь Всемирная организация здравоохранения заявила, что европейская вакцина от COVID-19 также может быть готова уже осенью. Речь идёт о совместной разработке Оксфордcкого университета и итальянской компании Irbm. Тем временем в США планируют летом произвести завершающую стадию клинических испытаний трёх вакцин против коронавируса, писал NEWS.ru.