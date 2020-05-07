Помпео предрёк Китаю судьбу СССР при сохранении авторитарного режима

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Госсекретарь США Майкл Помпео предрёк Китайской Народной Республике судьбу распавшегося в 1991 году Советского Союза, если в стране сохранится авторитарный коммунистический режим.

Коммунистической партии Китая придется решать, хотят ли они на самом деле стать частью цивилизованного сообщества наций <...> или же они будут заниматься тем же. Мы все знаем историю Советского Союза, — цитирует госсекретаря Lenta.ru.

Помпео, несмотря на критику, назвал Китай самым опасным соперником, который соревнуется с Западом в технологической, военной, торговой и финансовой областях.

Как писал NEWS.ru, госсекретарь США признал, что у Вашингтона нет уверенности, что COVID-19 имеет искусственное происхождение и вышел из лаборатории в китайском городе Ухань. Недавно дипломат заявил обратное.