Политолог раскрыл, обменяются ли Индия и Пакистан ядерными ударами Политолог Перенджиев назвал высоким риск ядерного конфликта Индии и Пакистана

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Риск ядерного конфликта между Индией и Пакистаном очень высок, заявил NEWS.ru военный политолог, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Александр Перенджиев. Он предупредил об опасности эскалации конфликта между двумя странами, которые обладают ядерным оружием, но не связаны международными договорами о его ограничении. По его словам, ситуация требует активного дипломатического вмешательства, и здесь важную роль могут сыграть Россия и Китай.

Индия и Пакистан входят в неофициальный клуб ядерной девятки наряду с Израилем и Корейской Народно-Демократической Республикой. Риск очень высок ядерного конфликта Индии и Пакистана. Они, несмотря на наличие ядерного оружия, ядерными державами не признаются, они не связаны никакими договорами. Нужно работать с обеими сторонами. Россия в дружественных отношениях и с Индией, и Пакистаном. Китай, в основном, с Пакистаном, с Индией у Китая есть противоречия, — высказался Перенджиев.

Ранее министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф заявил, что мировому сообществу нужно опасаться эскалации конфликта между его страной и Индией. Он отметил, что конфликт может перерасти в ядерное противостояние.