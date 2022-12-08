Политолог оценил безопасность для россиян в Монголии после беспорядков Политолог Родионов: беспорядки в Монголии не представляют особой опасности для россиян

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Беспорядки в Монголии, начавшиеся 4 декабря, не носят антироссийского или антииностранного характера, поэтому они не представляют особой опасности для туристов из России, рассказал «МК в Бурятии» политолог Владимир Родионов. Однако он отметил, что в случае эскалации конфликта пострадать могут все, кто находится в стране. Эксперт подчеркнул, что беспорядки представляют проблему для общей безопасности Монголии и туристам в любом случае следует вести себя осторожнее.

Поскольку беспорядки не носят антииностранного, антироссийского акцента, то и опасаться нечего. В случае эскалации конфликта могут пострадать все, не только россияне, но это вопрос безопасности в целом, — пояснил Родионов.

Политолог посоветовал российским туристам соблюдать меры безопасности в любых государствах, которые они посещают. Эксперт подчеркнул, что в другой стране нужно вести себя «как в гостях» и уважать местные традиции и обычаи.

Губернатор и мэр Улан-Батора Долгорсурэнгийн Сумьяабазар ранее издал указ о силовом разгоне акций протеста, проходящих на центральной площади столицы Монголии и возле Дома правительства. В документе отмечается, что решение принято в связи с угрозой выхода протестов за рамки закона и перехода к насилию.