Полиция Китая изъяла рекордные 422 млн фальшивых юаней

Полицейские провинций Хэйлунцзян и Гуандун в ходе совместной операции задержали 16 подозреваемых и изъяли оборудование и сырьё для производства поддельных денег. Как отметили в ведомстве, утечки фальшивок в оборот не произошло, передаёт Xinhua.

The Ministry of Public Security in Guangdong Province and Heilongjiang Province seized the largest counterfeit banknote production plant since the founding of New China, seized 420 million yuan in cash and seized six tons of counterfeit paperSixteen suspects were arrested. pic.twitter.com/8Xm9TnecaN