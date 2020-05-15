Азия

Полиция Китая изъяла рекордные 422 млн фальшивых юаней

12:04, 15 мая 2020
Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская полиция раскрыла дело о подделке валюты и конфисковала рекордные 422 млн фальшивых юаней (около $59,5 млн). Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Полицейские провинций Хэйлунцзян и Гуандун в ходе совместной операции задержали 16 подозреваемых и изъяли оборудование и сырьё для производства поддельных денег. Как отметили в ведомстве, утечки фальшивок в оборот не произошло, передаёт Xinhua.

В конце 2019 года полиция провинции Гуандун обнаружила улики, свидетельствующие о производстве поддельных денег. О своей находке правоохранители сообщили в МОБ. После трёхмесячного расследования стражам порядка удалось выйти на предполагаемых преступников. Агентство отмечает, что изъятая партия фальшивых юаней стала крупнейшей со времён основания КНР в 1949 году.

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 миллионов юаней (около $116 миллионов). Его прятали в деталях аудиодекодеров и доставляли в Гонконг, писал NEWS.ru.

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