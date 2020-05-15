Полиция Китая изъяла рекордные 422 млн фальшивых юаней

https://static.news.ru/photo/4dd97482-968c-11ea-a4fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xu Jingbo/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Китайская полиция раскрыла дело о подделке валюты и конфисковала рекордные 422 млн фальшивых юаней (около $59,5 млн). Об этом сообщило Министерство общественной безопасности КНР.

Полицейские провинций Хэйлунцзян и Гуандун в ходе совместной операции задержали 16 подозреваемых и изъяли оборудование и сырьё для производства поддельных денег. Как отметили в ведомстве, утечки фальшивок в оборот не произошло, передаёт Xinhua.

The Ministry of Public Security in Guangdong Province and Heilongjiang Province seized the largest counterfeit banknote production plant since the founding of New China, seized 420 million yuan in cash and seized six tons of counterfeit paperSixteen suspects were arrested. pic.twitter.com/8Xm9TnecaN — æ½å½¬å³° PETER PAN (@PETER24655340) May 15, 2020

В конце 2019 года полиция провинции Гуандун обнаружила улики, свидетельствующие о производстве поддельных денег. О своей находке правоохранители сообщили в МОБ. После трёхмесячного расследования стражам порядка удалось выйти на предполагаемых преступников. Агентство отмечает, что изъятая партия фальшивых юаней стала крупнейшей со времён основания КНР в 1949 году.

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 миллионов юаней (около $116 миллионов). Его прятали в деталях аудиодекодеров и доставляли в Гонконг, писал NEWS.ru.