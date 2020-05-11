Мир

Таможня в КНР задержала 16 человек за контрабанду золота

08:22, 11 мая 2020
Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 миллионов юаней (около $116 миллионов).

По информации таможенной службы города Фучжоу, контрабандисты с февраля 2017 года экспортировали около трёх миллионов тонн золота, спрятанного в деталях аудиодекодеров.

После доставки в Гонконг приспособления разбирались, а золото продавалось местным компаниям.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале мая азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.

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