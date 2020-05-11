Таможня в КНР задержала 16 человек за контрабанду золота

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 миллионов юаней (около $116 миллионов).
По информации таможенной службы города Фучжоу, контрабандисты с февраля 2017 года экспортировали около трёх миллионов тонн золота, спрятанного в деталях аудиодекодеров.
После доставки в Гонконг приспособления разбирались, а золото продавалось местным компаниям.
Как ранее писал NEWS.ru, в начале мая азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.
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