Таможня в КНР задержала 16 человек за контрабанду золота

https://static.news.ru/photo/88a43910-934b-11ea-9e4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Liu Kun/Keystone Press Agency/Global Look Press

Таможня провинции Фуцзянь в Китае задержала 16 человек за контрабанду золота на сумму 820 миллионов юаней (около $116 миллионов).

По информации таможенной службы города Фучжоу, контрабандисты с февраля 2017 года экспортировали около трёх миллионов тонн золота, спрятанного в деталях аудиодекодеров.

После доставки в Гонконг приспособления разбирались, а золото продавалось местным компаниям.

Как ранее писал NEWS.ru, в начале мая азербайджанские пограничники пресекли контрабанду крупной партии наркотиков из Ирана.