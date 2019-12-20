https://static.news.ru/photo/39db3536-23fc-11ea-a7cb-fa163e074e61_660.jpg Фото: U.S. Department of Defense/flickr.com

Поставки оружия на остров Тайвань, поддержка протестного движения в Гонконге и упоминание уйгурского вопроса в военном бюджете США является вмешательством во внутренние дела Китая со стороны Белого дома, считает представитель комитета по международным отношениям Всенародного собрания народных представителей КНР Ю Вэньцзэ.

Планы США по вмешательству во внутренние дела других стран под прикрытием «демократии» и «прав человека» никогда не увенчаются успехом. Вопросы, связанные с Синцзяном (Синцзян-Уйгурский автономный район КНР. — NEWS.ru), не имеют никакого отношения к защите прав человека, этническим или религиозным проблемам, но касаются борьбы с терроризмом и поляризацией общества, — цитирует политика «Интерфакс».

Президент США Дональд Трамп 20 декабря подписал оборонный бюджет на 2020 год, включающий в себя санкционные меры в отношении газопроводов «Северный поток — 2» и «Турецкий поток». Белый дом потратит на армию $738 млрд.

Ранее NEWS.ru сообщал, что второй этап завершения торговой сделки между Китаем и Соединёнными Штатами Америки обещает быть более сложным, так как Пекин намерен занять жёсткую позицию в вопросе отмены дополнительных пошлин. КНР даже может настаивать на полной их отмене, считает главный редактор китайской газеты «Глобал таймс» Ху Сицзинь.