Пекин пообещал финансовую помощь пострадавшим от пандемии странам

Китай выделит $2 млрд в течение двух лет государствам, которые пострадали от пандемии COVID-19.
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Си Цзиньпин также отметил, что вакцина от коронавируса станет «глобальным общественным благом». Председатель напомнил, что ведущую роль в разработке и тестировании вакцины играют китайские компании.
Ранее власти Китая были вынуждены отправить на карантин жителей северо-востока страны из-за новой вспышки коронавируса. 34 случая COVID-19 выявили в провинции Цзилинь. Новые ограничительные меры коснулись десятков миллионов граждан, писал NEWS.ru.
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