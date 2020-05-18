Пекин пообещал финансовую помощь пострадавшим от пандемии странам

https://static.news.ru/photo/50ae9b40-992c-11ea-9fad-fa163e074e61_660.jpg Си Цзиньпин Фото: Li Xueren/Keystone Press Agency/Global Look Press

Китай выделит $2 млрд в течение двух лет государствам, которые пострадали от пандемии COVID-19.

Как передаёт RNS, председатель КНР Си Цзиньпин заявил об этом в ходе выступления на открытии ежегодной сессии Всемирной организации здравоохранения. Китайский лидер уточнил, что в первую очередь на финансовую помощь Пекина могут рассчитывать развивающиеся страны.

Си Цзиньпин также отметил, что вакцина от коронавируса станет «глобальным общественным благом». Председатель напомнил, что ведущую роль в разработке и тестировании вакцины играют китайские компании.

Ранее власти Китая были вынуждены отправить на карантин жителей северо-востока страны из-за новой вспышки коронавируса. 34 случая COVID-19 выявили в провинции Цзилинь. Новые ограничительные меры коснулись десятков миллионов граждан, писал NEWS.ru.