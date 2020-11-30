Пекин не подтвердил вакцинацию главы КНДР от COVID-19 препаратом из КНР

https://static.news.ru/photo/a25a185a-33b6-11eb-b128-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: State Department/ZUMAPRESS.com/Global look Press

МИД КНР не подтверждает сведения о вакцинации главы Северной Кореи Ким Чен Ына препаратом от коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), созданным в Китае.

Я не могу подтвердить эту информацию, поскольку ничего подобного не слышала <...>. Китайская вакцина станет глобальным достоянием, мы предоставим её в первую очередь развивающимся странам, — цитирует ТАСС официального представителя МИД КНР Хуа Чуньин.

Она добавила, что Китай выполнит свои обязательства, как только завершится процесс тестирования нового препарата.

Лидер КНДР Ким Чен Ын накануне председательствовал на заседании Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи (ТПК), проходившем в Пхеньяне. Это было первое появление главы Северной Кореи на публике за последние 25 дней. Мероприятие было посвящено вопросам, связанным с пандемией коронавируса. В ходе заседания Ким Чен Ын призвал усилить «противоэпидемическую работу» и напомнил о важности осознания ответственности за безопасность государства и благополучие народа.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в КНДР в ноябре прошла казнь работника таможни, который в обход коронавирусных ограничений ввозил товары из-за границы. Об этом стало известно секретарям парламентского комитета по делам разведки Южной Кореи депутату правящей Объединённой демократической партии Ким Бён Ги и депутату партии «Гражданская сила» Ха Гён Тхэ из доклада спецслужб.