Около 20 человек уцелели после падения самолёта на жилые дома в Пакистане

Кроме того, спасатели извлекли тело 5-летнего ребёнка, сообщил пользователь Junaid Jahangir в социальной сети Twitter со ссылкой на профильные ведомства.

#UPDATE : 15-20 people have been rescued from under the rubble of the crash site. Eight injured people have been taken to a hospital for medical treatment. The body of a 5-year-old and another person were 'recovered' from the site; Rescue sources. #Karachi #PIA