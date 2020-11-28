Один из самых высокооплачиваемых политиков в мире хранит все деньги дома

https://static.news.ru/photo/634a6c1c-3250-11eb-8c83-fa163e074e61_660.jpg Кэрри Лам Фото: 林鄭月娥 Carrie Lam/facebook.com

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам находится в санкционном списке США. Из-за этого чиновница не может пользоваться банковскими счетами и вынуждена хранить все деньги у себя дома.

Перед вами глава исполнительной власти специального административного района Гонконг, у которой нет доступа к банковским услугам. Повседневно мне приходится использовать наличные. У меня дома скапливаются пачки денег, — призналась Кэрри Лам в эфире телеканала HKIBC.

Правительство выплачивает ей зарплату наличными, поскольку чиновница не может использовать банковские счета. Лам получает зарплату порядка $672 тысячи в год. Она входит в число самых высокооплачиваемых политиков в мире.

30 июня парламент Китая принял закон о национальной безопасности в Гонконге. Документ направлен на предотвращение терроризма, сепаратизма и подрыв государственной власти. Нарушителям грозит пожизненное заключение. По закону в Гонконге, который является специальным административным центром Китая, появятся специальные органы безопасности, которые не будут подчиняться администрации острова. Белый дом посчитал принятие этого закона нарушением автономного статуса Гонконга.

7 августа Минфин США ввёл санкции против 11 бывших и действующих чиновников Гонконга и Китая за причастность к «подрыву автономии Гонконга», в их числе находится Кэрри Лам. Позже список был дополнен четырьмя гражданами Китая. Об этом писал NEWS.ru.