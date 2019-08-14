Один из организаторов протестного движения юрист и профессор университета Бенни Тай временно отпущен из тюрьмы Гонконга. Он вышел под залог.
Его заключение приостановлено в связи с процедурой рассмотрения апелляционной жалобы, передаёт
Тай является одним из основателей течения «Оккупируй Централ», которое стало инициатором массовых демонстраций осенью 2014 года. Акция получила неформальное название «движение зонтиков» и продолжалась 79 дней. Манифестанты заблокировали движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам, разбили в центре города палаточные лагеря и баррикады и участвовали в стычках с полицией.
В апреля 2019 года Бенни Тай был приговорен к 16 месяцам тюрьмы по обвинениям в нарушении общественного порядка и подстрекательствах. Он отсидел около трёх месяцев и вышел под залог в размере 100 тысяч гонконгских долларов (около $13 тыс.). Чтобы оппозиционер не смог покинуть территорию Гонконга, у него изъяли паспорт.
Более двух месяцев назад, как писал News.ru, в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющие выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соответствующих соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.