https://static.news.ru/photo/f1f484b0-bf34-11e9-926c-fa163e074e61_660.jpg Фото: Guillaume Payen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Один из организаторов протестного движения юрист и профессор университета Бенни Тай временно отпущен из тюрьмы Гонконга. Он вышел под залог.

Его заключение приостановлено в связи с процедурой рассмотрения апелляционной жалобы, передаёт ТАСС со ссылкой на местные СМИ.

Тай является одним из основателей течения «Оккупируй Централ», которое стало инициатором массовых демонстраций осенью 2014 года. Акция получила неформальное название «движение зонтиков» и продолжалась 79 дней. Манифестанты заблокировали движение транспорта по важнейшим улицам и перекресткам, разбили в центре города палаточные лагеря и баррикады и участвовали в стычках с полицией.

В апреля 2019 года Бенни Тай был приговорен к 16 месяцам тюрьмы по обвинениям в нарушении общественного порядка и подстрекательствах. Он отсидел около трёх месяцев и вышел под залог в размере 100 тысяч гонконгских долларов (около $13 тыс.). Чтобы оппозиционер не смог покинуть территорию Гонконга, у него изъяли паспорт.

Более двух месяцев назад, как писал News.ru, в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированных местными властями поправок к закону об экстрадиции, позволяющие выдавать подозреваемых Тайваню, Макао и континентальной части Китая, с которыми нет соответствующих соглашений. Правительство объявило о бессрочной приостановке рассмотрения документа, однако протестующие продолжают добиваться полной отмены готовящихся изменений.