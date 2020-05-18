Новые случаи заражения коронавирусом выявили в Китае

В Китае 18 мая зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом, в половине из них инфекция была передана локально — в провинциях Цзилинь и Хубей. Об этом сообщили в Национальной комиссии здравоохранения КНР.
Кроме того, врачи выявили 17 человек, у которых инфекция протекает бессимптомно. Общее число подтверждённых случаев заражения COVID-19 в континентальной части Китая достигло 82 960, от коронавируса оправился 78 241 человек.
Ранее власти Китая были вынуждены отправить на карантин жителей северо-востока страны из-за новой вспышки коронавируса. 34 случая COVID-19 выявили в провинции Цзилинь. Новые ограничительные меры коснулись десятков миллионов граждан, писал NEWS.ru.
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