https://static.news.ru/photo/ad93d8ba-2c9f-11ea-a407-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Xiang/Xinhua/Global Look Press

Международная биржа прав интеллектуальной собственности заработала в южной китайской провинции Хайнань. Новую структуру назвали IPEH (IP International Exchange of Hainan).

Биржа должна стать крупнейшей площадкой по торговле интеллектуальной собственностью в КНР. Ожидается, что торговый оборот в течение пяти лет превысит триллион юаней (примерно $143 млрд).

По словам главы провинциального Управления по финансовому надзору и администрированию Чэнь Яна, за счёт новой структуры планируется добиться активизации трансграничной торговли правами на интеллектуальную собственность, а также привлечь высокотехнологичные и инновационные компании со всего мира.

Он считает, что биржа способна обеспечить модернизацию производства и решить проблемы с финансированием мелких и средних предприятий на Хайнане, передаёт Hinews.

Ранее NEWS.ru писал, что гендиректор Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС) Фрэнсис Гарри на встрече с Дмитрием Медведевым высоко оценил развитие России в технологической сфере. По его словам, происходит кратное увеличение потенциала России в части новых технологий, появляются новые инициативы в части защиты интеллектуальной собственности, что идёт на пользу самым разным отраслям промышленности.