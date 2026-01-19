Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
Кризис на Ближнем Востоке
19 января 2026 в 13:26

Крупное месторождение природного газа открыли на Филиппинах

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Крупное месторождение природного газа открыли на Филиппинах в понедельник, 19 января, заявил президент островного государства Фердинанд Маркос — младший. Это произошло впервые за последние 10 лет. Глава государства выразил уверенность, что данный шаг поможет укрепить энергобезопасность страны и увеличить энергоснабжение, передает Philippine News Agency.

Президент Фердинанд Маркос — младший объявил об открытии крупного месторождения природного газа в районе месторождения Малампая Ист 1 (Malampaya East 1), первого за более чем десятилетие, — говорится в публикации.

Уточняется, что запасы нового месторождения оцениваются в порядка 2,78 млрд кубометров газа. На нем также найден газовый конденсат. Как отметил Маркос-младший, это «ценное топливо». Он заверил, что бурение в районе скважины никак не отразится на экологии.

Ранее появилась информация, что Украина передала тендер на разработку крупного государственного литиевого месторождения консорциуму инвесторов, среди которых миллиардер и давний друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер. Чиновники подтвердили, что сделка фактически уже заключена.

Филиппины
газ
природный газ
месторождения
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Продажи новых автобусов в России упали на треть в 2025 году
Запеченный карп на Крещение: праздничный рецепт с секретной начинкой
Россиянки высказались об отношениях с живущими с родителями мужчинами
«Путь разрушения»: депутат о вандалах, разбивших мемориал Политковской
Путин обсудил с членами Совбеза роль РФ в строительстве многополярного мира
Панда Катюша в зоопарке Москвы: последние новости 19 января, фото, видео
Наступление ВС РФ на Харьков 19 января: замерзшие трупы, голод у Купянска
Диетолог раскрыла, как часто можно есть колбасу без рисков для здоровья
Наступление ВС РФ в Донбассе 19 января: подход к Краматорску и Славянску
Трамп неожиданно высказался о «российской угрозе» для Гренландии
«Большая победа»: адвокат Долиной о завершении исполнительного производства
Психолог объяснила, как контролировать эмоции
Принц Гарри потрогал Меган Маркл за одно место на публике
Фигурист Энберт раскрыл, почему Валиева сменила тренера
Американист ответил, почему Трамп ни за что не откажется от Гренландии
Погода в Москве во вторник, 20 января: ждать ли снегопада и сильного холода
«Маленький человек»: звезда Голливуда разнес Трампа за Гренландию
Курьер-новичок обокрал собственного работодателя
«Такое зрелище»: мать с двумя детьми сбежала из кишащей тараканами больницы
В Великом Новгороде пройдет фестиваль «Новое движение 3»
Дальше
Самое популярное
Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин
Семья и жизнь

Свиная рулька в духовке: нежное мясо с румяной корочкой на ужин

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник
Семья и жизнь

Рецепт салата из курицы с ананасами и сыром: и в будни, и на праздник

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно
Семья и жизнь

Печенье «Поцелуйчики» из готового слоеного теста: быстро и вкусно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.