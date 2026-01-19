Крупное месторождение природного газа открыли на Филиппинах в понедельник, 19 января, заявил президент островного государства Фердинанд Маркос — младший. Это произошло впервые за последние 10 лет. Глава государства выразил уверенность, что данный шаг поможет укрепить энергобезопасность страны и увеличить энергоснабжение, передает Philippine News Agency.

Президент Фердинанд Маркос — младший объявил об открытии крупного месторождения природного газа в районе месторождения Малампая Ист 1 (Malampaya East 1), первого за более чем десятилетие, — говорится в публикации.

Уточняется, что запасы нового месторождения оцениваются в порядка 2,78 млрд кубометров газа. На нем также найден газовый конденсат. Как отметил Маркос-младший, это «ценное топливо». Он заверил, что бурение в районе скважины никак не отразится на экологии.

Ранее появилась информация, что Украина передала тендер на разработку крупного государственного литиевого месторождения консорциуму инвесторов, среди которых миллиардер и давний друг президента США Дональда Трампа Рональд Лаудер. Чиновники подтвердили, что сделка фактически уже заключена.