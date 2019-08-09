https://static.news.ru/photo/6d034c10-bb64-11e9-a1e8-fa163e074e61_660.jpg Алмазбек Атамбаев Фото: x99/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

В пресс-службе МВД Киргизии сообщили, что силовики обнаружили в доме экс-президента республики Алмазбека Атамбаева 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы после штурма с целью задержания бывшего главы государства.

Всего изъято 11 единиц огнестрельного оружия и боеприпасы, — говорится в сообщении ведомства.

Там уточнили, что были изъяты снайперская винтовка, два карабина, четыре пистолета и четыре ружья.

Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции. Ему предъявлено обвинение только по одному делу — о незаконном освобождении Азиза Батукаева.

Ранее News.ru писал, что бывшего руководителя администрации президента Киргизии и соратника экс-главы государства Фарида Ниязова задержали на 48 часов.