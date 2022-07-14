Москва нам поможет? Зачем КНДР признала независимость ДНР и ЛНР От ориентированной на Запад Украины Пхеньян не получал никакой помощи, а потому разрыв дипотношений с Киевом — мизерная потеря для Северной Кореи

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

На официальном сайте Центрального телеграфного агентства КНДР (ЦТАК) 14 июля появилось сообщение, в котором говорилось, что «министр иностранных дел КНДР Чхве Сон Хэ направила письма министрам Донецкой Народной Республики и Луганской Народной Республики. В письмах она проинформировала, что правительство КНДР приняло решение признать независимость ДНР и ЛНР, и выразила желание развивать с этими странами отношения в духе независимости, мира и дружбы. Почему КНДР отреагировала на события на другом конце континента с несвойственной ей расторопностью?

Шаг Пхеньяна объясняется прагматическими соображениями. Это — попытка заручиться заранее поддержкой Москвы на случай осложнения ситуации вокруг Северной Кореи.

Северная Корея с самого начала конфликта на Украине встала на сторону Москвы, что для нее вполне объяснимо и логично. От ориентированной на Запад Украины Пхеньян не получал никакой помощи, связей не было никаких, а потому разрыв дипотношений с Киевом — мизерная потеря для Северной Кореи. В отношении с Россией все иначе: продемонстрировав свою поддержку Москве тогда, когда РФ противостоит своему Западу, КНДР показывает, что она готова помогать России в том числе в очень трудные для нее моменты. Соответственно, она ожидает того же самого от России. Андрей Ланьков профессор Университета Кунмин (Сеул)

Фото: Посольство ДНР в РФ Встреча посла ДНР в России Ольги Макеевой с послом Корейской Народно-Демократической Республики в Российской Федерации Син Хон Чхолем

Эксперт пояснил, что у КНДР и ранее уже были, а теперь стали еще более весомыми основания предполагать, что Москва будет блокировать по линии ООН любые попытки западных держав усилить санкционное давление на Пхеньян.

Это вполне может пригодиться, если КНДР, как ожидают многие, пойдет на новые ядерные испытания. Россия будет чувствовать себя морально обязанной наложить вето на предложения о новых санкциях. Кроме того, Пхеньян может рассчитывать и на более активную продовольственную и иную помощь со стороны Москвы в случае ухудшения внутриэкономической ситуации, — добавил Ланьков.

Ранее глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин назвал слова главы МИД Северной Кореи «еще одной победой нашей дипломатии», выразив признательность народу КНДР «за такую весомую поддержку жителей Донбасса». Ранее Северная Корея не раз выступала с поддержкой действий России на Украине, возлагая ответственность за конфликт на действия США и НАТО. А на днях посол КНДР в ООН Ким Сон на встрече с журналистами заявил, что их страна «готова полностью поддержать позицию России в отношении ДНР и ЛНР».

Ответ из Киева не заставил себя долго ждать. «В ответ на такой недружественный акт Украина заявляет о разрыве дипломатических отношений с Корейской Народной Демократической Республикой», — говорится в заявлении МИД Украины. Действия Пхеньяна Киевом «решительно осуждаются» и охарактеризованы как «попытки КНДР подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины, нарушение Устава ООН и фундаментальных норм и принципов международного права».