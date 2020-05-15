Мирные шествия в поддержку Black Lives Matter начались в Токио

https://static.news.ru/photo/34d306ca-ae28-11ea-aff2-fa163e074e61_660.jpg Фото: PPI/Keystone Press Agency/Global Look Press

В центральном районе Токио в воскресенье, 14 июня, проходят мирные шаствия в поддержку Black Lives Matter («Жизни темнокожих имеют значение»). Люди стройной колонной в сопровождении полиции идут по району Сибуя.

Как сообщает телеканал Asahi, в шествии приняли участие более одной тысячи человек. Отмечается, что акция собрала солидное число участников, несмотря на сезон дождей и опасения, связанные с коронавирусом.

В первую очередь мы хотим выразить свою поддержку тем людям, которые сейчас участвуют в протестах в США и изо всех сил борются с несправедливостью, — сказала одна из организаторов шествия темнокожая студентка из США Шера.

В крупнейшем городе Миннесоты начались протесты после гибели 46-летнего афроамериканца Джорджа Флойда в ходе задержания полицейскими. Один из стражей порядка давил мужчине на шею. Правоохранитель продолжал свои действия, несмотря на просьбы закованного в наручники Флойда перестать это делать. На кадрах с места инцидента слышно, как задержанный говорит, что не может дышать. Спустя некоторое время афроамериканец перестал шевелиться.

Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов, а Миннеаполис оказался охвачен протестами. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и попросил ФБР и Минюст не затягивать с проведением расследования.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин заявил, что массовые беспорядки в Соединённых Штатах вызваны проявлением глубинных внутренних кризисов в стране.