https://static.news.ru/photo/9ab161ac-4321-11ea-99bd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press

Миллиардер из Японии Юсаку Маэдзава отказался от идеи участия в реалити-шоу для поиска спутницы, которая отправилась бы с ним в космос для полёта вокруг Луны.

Японец пояснил своё решение «смешанными чувствами», которые вызывает участие в таком проекте.

I understand that I have disappointed many people - the applicants and all the staff from AbemaTV who were involved in the production - and I apologize to everyone for my unfavorable actions.

I am truly sorry from the bottom of my heart. https://t.co/UvnhXov8xB — Yusaku Maezawa (MZ) åæ¾¤åä½ (@yousuck2020) January 30, 2020

Я понимаю, что разочаровал многих людей — заявителей и всех сотрудников AbemaTV, вовлечённых в производство, — и я извиняюсь перед всеми за мои неблагоприятные действия. Я искренне сожалею, от всего сердца, — написал миллиардер в Twitter.

По словам Маэдзавы, заявки на участие в реалити-шоу подали 27 722 девушки.

Ранее миллиардер рассказывал, что спутница жизни отправится с ним вокруг Луны со SpaceX Илона Маска в 2023 году. Документальный фильм под названием «Любители полнолуния» должен был транслироваться на AbemaTV. Проект был ориентирован на молодёжную аудиторию, которая отворачивается от «традиционного» телевидения, писал NEWS.ru.