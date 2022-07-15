Мать стрелявшего в Абэ передала $720 тысяч религиозной организации Kyodo: Мать стрелявшего в Абэ Ямагами передала $720 тысяч религиозной организации «Церковь объединения»

Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

Мать 41-летнего Тэцуи Ямагами, который застрелил бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ, пожертвовала одной из местных религиозных организаций «Церковь объединения» больше ста миллионов йен – это свыше $720 тысяч. Об этом дядя Ямагами рассказал японскому агентству Kyodo.

Мужчина отметил, что мать Ямагами вступила в эту организацию еще в 1991 году. За все время она успела пожертвовать его участникам крупную сумму. В самой организации уверяют, что вернули женщине примерно половину всех денег, и перечисления на оставшиеся $360 тысяч у них никак не задокументированы.

Ранее Ямагами говорил, что на фоне пожертвований вся его семья обанкротилась и была вынуждена жить в большой бедности. Он уверен, что бывший премьер-министр Японии тоже имел какое-то отношение к этой организации.

Подозреваемому в убийстве экс-премьера Японии Синдзо Абэ 41-летнему бывшему военному Тэцуе Ямагами предъявили обвинение в убийстве. Сообщается, что он проживает в городе Нара и сейчас безработный. Изначально обвинение было в покушении на убийство, но позже его заменили.