Kyodo: глава МИД Японии не явился на ужин министров G20 из-за Лаврова

Фото: Yoshio Tsunoda/AFLO/Global look Press

Есимаса Хаяси

Министр иностранных дел Японии Есимаса Хаяси отказался прийти на официальный ужин глав МИД стран G20 из-за возможного присутствия там российского коллеги Сергея Лаврова, пишет агентство Kyodo. При этом руководитель российского внешнеполитического ведомства уже встретился с главами МИД Турции и Китая Мевлютом Чавушоглу и Ван И. Кроме того, Лавров планирует провести еще ряд встреч.

В связи с тем, что там мог присутствовать глава МИД РФ Сергей Лавров, было принято решение, что присутствие будет неуместным, — говорится в сообщении.

Лавров накануне прибыл на индонезийский остров Бали для участия в министерской встрече G20. Она пройдет 7–8 июля.

Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин пока не принял решения о том, в каком формате он будет участвовать в саммите G20. Это будет сделано по мере приближения даты встречи, заявил он.