Корейские власти закрывают кафе из-за коронавируса

https://static.news.ru/photo/4f623c3a-37b8-11eb-97dd-fa163e074e61_660.jpg Фото: Lee Jae-Won/AFLO/Global Look Press

Власти Южной Кореи ужесточают ограничения, введённые в стране из-за коронавируса. На всей территории государства прекратят работу кафе и кофейни, популярные среди населения.

Премьер-министр государства Чон Се Гюн сообщил, что власти оценивают ситуацию с заболеванием в стране как крайне серьёзную и требующую экстренных мер. В результате в Сеуле будет действовать предпоследний по жёсткости уровень социального дистанцирования — 2,5, передаёт «Российская газета».

Система социального дистанцирования в Южной Корее подразумевает пять уровней: 1, 1,5, 2, 2,5 и 3, то есть второй уровень по сути является третьим по силе. Это означает, что в Сеуле и столичной конгломерации, городе Сунчхон и уезде Хадон теперь кафе и булочные будут работать только навынос, а рестораны смогут продолжать функционировать только до 21:00. Новые правила вступают в силу 8 декабря и будут действовать до 28 декабря.

Ранее президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин в ходе выступления на Восточноазиатском саммите заявил, что страны Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) должны укрепить взаимодействие в области экономики и медицины, а также начать подготовку к посткоронавирусной эпохе, писал NEWS.ru.