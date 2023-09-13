Кореевед: Путин и Ким Чен Ын обсудили аналог НАТО в Азии Востоковед Асмолов напомнил, что США и их союзники создают новый военный блок

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Президент РФ Владимир Путин и лидер КНДР Ким Чен Ын обсудили формирование нового военного блока в азиатском регионе, предположил в разговоре с NEWS.ru кореевед, ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований ИКСА РАН Константин Асмолов. Он считает, что Токио, Сеул и Вашингтон готовятся создать в Восточной Азии организацию наподобие НАТО.

Они обсудили стратегическую ситуацию, которая сложилась после того, как саммит руководителей Японии, Южной Кореи и США заложил основу для формирования азиатского аналога НАТО, — сказал эксперт.

Асмолов отметил, что сигналом о формировании нового союза стал саммит в Кэмп-Дэвиде, который состоялся 18 августа. По мнению эксперта, там были подписаны документы, которые открывают дорогу для формирования регионального военного блока.

Формально нет разделов про военную техническую помощь. Это связано с тем, что все подобные договоренности уже давно благополучно существуют между Соединенными Штатами, Японией и Кореей и отмечены в других документах, — сказал востоковед.

Ранее сообщалось, что завершились двухчасовые переговоры между Путиным и Ким Чен Ыном, которые начались с участием делегаций стран и продолжились наедине. Встреча состоялась на космодроме Восточный в Амурской области.

Напомним, глава КНДР Ким Чен Ын прибыл в Россию на переговоры с Путиным. Это первая зарубежная поездка северокорейского лидера за четыре года.