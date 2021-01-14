КНДР показала новую баллистическую ракету подводного базирования

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Китайские власти отказали во въезде в страну двум членам миссии Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) по поиску источника возникновения COVID-19. При тестировании у них обнаружили антитела.

Им всем снова сделали тесты в Сингапуре, и у всех отрицательные результаты ПЦР-исследования. Но у двоих членов положительный результат на антитела IgM. Теперь их снова перепроверяют на антитела IgM и...