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КНДР показала новую баллистическую ракету подводного базирования

02:43, 15 января 2021
Ким Чен Ын Ким Чен Ын Фото: KCNA/XinHua/Global Look Press

Торжественный военный парад прошёл в столице КНДР Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Вечером 14 января по площади города впервые проехали стратегические баллистические ракеты подводного базирования.

Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Самое мощное оружие в мире — стратегические баллистические ракеты подводного базирования — одну за другой демонстрировали на площади, «показывая мощь революционных вооружённых сил» КНДР, — подчеркнуло агентство.

Парад был приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Пхеньян не изменит своего курса в отношениях с США из-за смены администрации в Белом доме, заявил Ким Чен Ын. Северокорейский лидер назвал США главным врагом для своей страны. Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал 5 января на открытии VIII съезда Трудовой партии Кореи.

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