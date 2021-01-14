КНДР показала новую баллистическую ракету подводного базирования

Торжественный военный парад прошёл в столице КНДР Пхеньяне при участии северокорейского лидера Ким Чен Ына. Вечером 14 января по площади города впервые проехали стратегические баллистические ракеты подводного базирования.
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Самое мощное оружие в мире — стратегические баллистические ракеты подводного базирования — одну за другой демонстрировали на площади, «показывая мощь революционных вооружённых сил» КНДР, — подчеркнуло агентство.
Парад был приурочен к VIII съезду Трудовой партии Кореи.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Пхеньян не изменит своего курса в отношениях с США из-за смены администрации в Белом доме, заявил Ким Чен Ын. Северокорейский лидер назвал США главным врагом для своей страны. Соответствующее заявление Ким Чен Ын сделал 5 января на открытии VIII съезда Трудовой партии Кореи.