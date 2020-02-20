https://static.news.ru/photo/bf8088ac-5481-11ea-b13f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Wang Yuguo/Xinhua/Global Look Press

Как правило, после выздоровления от пневмонии, которая возникает при заражении новым типом вируса COVID-2019, у пациентов не наблюдались случаи вторичного патологического процесса. Об этом заявил член Академии наук КНР Ван Фушэн.

Как заверил учёный, заболевание протекает без последствий, а его клинические симптомы исчезают через неделю. При этом на данный момент доля пациентов с лёгкой и средней формой новой пневмонии превышает 80%.

В большинстве случаев болезнь протекает без последствий, поэтому оснований паниковать нет, — цитирует Ван Фушэна «Интерфакс».

Академик при этом пояснил, что при хорошем отдыхе и питании, а также своевременном приёме препаратов организм сможет сам победить коронавирус.

21 февраля COVID-2019 подтверждён у 75 тыс. 465 человек, за 24 часа число заражённых увеличилось на 899. За минувшие сутки от болезни погибли 118 человек, сообщила Национальная комиссия по здравоохранению КНР. Выписано из больниц 28 тыс. 804 ранее инфицированных.

Как писал NEWS.ru, ранее посол Китая в России Чжан Ханьхуэй заявил, что власти КНР смогут победить коронавирус на всей территории страны до конца марта.