Китайские врачи нашли коронавирус в сперме заражённых пациентов

https://static.news.ru/photo/c4ece382-5dcb-11ea-a959-fa163e074e61_660.jpg Фото: Hao Yuan/Xinhua/Global Look Press

Группа китайских исследователей обнаружила коронавирус нового типа SARS-CoV-2 в семени нескольких заразившихся мужчин, в том числе тех пациентов, которые находились в ремиссии.

Образцы семени были взяты у 38 человек в больнице городского округа Шанцю провинции Хэнань. У шести из участвовавших в исследовании пациентов в сперме был обнаружен COVID-19, причём двое из них прошли острую фазу заболевания. Об этом сообщается в материале, опубликованном в научном журнале Journal of American Medical Association.

Авторы работы подчеркнули, что эти сведения не означают, что коронавирусом можно заразиться половым путём. Объём исследования ограничен небольшим размером выборки, для лучшего понимания продолжительности жизни вируса в сперме и условий его передачи необходимо проведение дополнительных анализов.

Ранее NEWS.ru сообщал, что лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил главу КНР Си Цзиньпина с успехами в борьбе с коронавирусом в Китае.