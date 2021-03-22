Китайские власти впервые за 30 лет попали под санкции Евросоюза

https://static.news.ru/photo/14cf1d8c-8b0e-11eb-ae64-96000091f725_660.jpg Фото: Marc Vorwerk/SULUPRESS.DE/Global Look Press

Европейский союз ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Меры против КНР были введены впервые за последние 30 лет.

Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона, говорится в Официальном журнале ЕС.

В последний раз европейцы вводили санкции в отношении Китая в 1989 году после расстрела мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда европейские страны запретили поставки оружия в азиатскую страну.

Также под санкции ЕС попали двое представителей российских властей — заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Они стали фигурантами списка за преследование представителей ЛГБТ в Чечне.

Ранее госсекретарь США Блинкен заявил своему коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что США будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Китайскую Народную Республику к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.

Кроме того, Прайс сообщил, что Блинкен обещал китайскому коллеге, что США продолжат отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к сообществу осуждения военного переворота в Бирме, писал NEWS.ru.