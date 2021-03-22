Китайские власти впервые за 30 лет попали под санкции Евросоюза

Европейский союз ввёл санкции против китайских властей за нарушение прав человека. Меры против КНР были введены впервые за последние 30 лет.
Под ограничения попали четыре китайских чиновника и Бюро общественной безопасности Синьцзян-Уйгурского автономного района. Они причастны к преследованию и «идеологической обработке» мусульманского населения региона,
В последний раз европейцы вводили санкции в отношении Китая в 1989 году после расстрела мирной демонстрации на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Тогда европейские страны запретили поставки оружия в азиатскую страну.
Также под санкции ЕС попали двое представителей российских властей — заместитель главы правительства Чечни Абузайд Висмурадов и бывший глава полиции чеченского города Аргун Аюб Катаев. Они стали фигурантами списка за преследование представителей ЛГБТ в Чечне.
Ранее госсекретарь США Блинкен заявил своему коллеге, члену политбюро ЦК КПК Ян Цзечи, что США будут работать вместе с союзниками в защиту общих ценностей и интересов, дабы привлечь Китайскую Народную Республику к ответственности за действия, которые угрожают стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе, а также за то, что КНР подрывает международный порядок.
Кроме того, Прайс сообщил, что Блинкен обещал китайскому коллеге, что США продолжат отстаивать права человека в Синьцзян-Уйгурском автономном округе, Тибете и Гонконге, и призвал Китай присоединиться к сообществу осуждения военного переворота в Бирме, писал NEWS.ru.