https://static.news.ru/photo/f828871e-5304-11ea-8bfa-fa163e074e61_660.jpg Фото: Han Chuanhao/Global Look Press

В Китае уверены, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Об этом говорят результаты исследования китайских учёных.

По их данным, на сегодняшний день у большинства заражённых коронавирусом COVID-19 наблюдаются лишь лёгкие симптомы. Риск для жизни он представляет лишь в сочетании с другими заболеваниями.

Учёные изучили 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения коронавирусом. В ходе исследования использовались данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC). Результаты работы опубликованы в журнале Chinese Journal of Epidemiology.

Ранее NEWS.ru писал о том, что 79 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess.