В Китае уверены, что пик эпидемии коронавируса в стране пройден. Об этом говорят результаты исследования китайских учёных.
По их данным, на сегодняшний день у большинства заражённых коронавирусом COVID-19 наблюдаются лишь лёгкие симптомы. Риск для жизни он представляет лишь в сочетании с другими заболеваниями.
Учёные изучили 72 314 подтвержденных, подозреваемых, клинически диагностированных и бессимптомных случаев заражения коронавирусом. В ходе исследования использовались данные Китайского центра по контролю и профилактике заболеваний (CCDC). Результаты работы
Ранее NEWS.ru писал о том, что 79 новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано на круизном лайнере Diamond Princess.
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