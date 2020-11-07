Китайские корабли второй день подряд входят в японские территориальные воды

https://static.news.ru/photo/76983bf6-20de-11eb-8756-fa163e074e61_660.jpg Фото: Li Yun/Xinhua/Global Look Press

Два китайских патрульных судна 7 ноября вошли в территориальные воды Японии на участке рядом со спорными островами Сенкаку (в Китае острова называют Дяоюйдао).

6 ноября японская служба безопасности на море отметила заход четырёх кораблей Китая в территориальные воды Страны восходящего солнца. Об этом сообщил телеканал NHK.

В середине октября китайские корабли зашли в территориальные воды Японии и находились в них более 50 часов, что вызвало возмущение Токио. Аналогичный инцидент фиксировался в июле, тогда китайские суда находились рядом со спорными островами 39 часов.

Острова Сенкаку являются предметом территориального спора между Токио и Пекином. Япония указывает, что занимает эти земли с 1895 года, а в Китае отсылают к японским картам конца XVIII века, на которых острова принадлежат империи Цин.

После Второй мировой войны острова попали под контроль США, Вашингтон передал их Токио в 1972 году. На Тайване и в континентальном Китае считают, что Япония удерживает острова незаконно. Токио уверяет, что Пекин решил предъявить свои права на острова только после 1970-х годов, когда выяснилось, что их акватория богата полезными ископаемыми. Обострение спора произошло в 2012 году. Тогда правительство Японии выкупило у частного владельца три из пяти островов архипелага, подчеркнув государственный интерес к этим землям.

Как писал NEWS.ru, Вашингтон рассматривает возможность отправки военных для защиты островов Сенкаку от посягательств Пекина.