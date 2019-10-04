https://static.news.ru/photo/483d93d4-e762-11e9-909b-fa163e074e61_660.jpg Аэропорт Дасин Фото: Ju Huanzong/Xinhua/Global Look Press

Китайские блогеры массово приезжают на территорию нового аэропорта Дасин для проведения съёмок, тем самым мешая туристам. Местная полиция призывает их перенести свою деятельность в другое место.

Воздушную гавань Дасин, которая вскоре станет самой крупной в мире, с момента открытия в среднем посещают по 15 тысяч человек за день. Ситуация резко усложнилась во время выходных в честь празднования Дня образования КНР.

Во вторник, 1 октября, аэропорт посетили 85 тысяч человек. И далеко не все они были пассажирами различных авиарейсов или встречающими.

Многие посетители сооружения приехали туда ради того, чтобы сделать фотографии или записать видео для социальных сетей. При этом любопытствующие занимали парковочные места и создавали другие помехи для работы, сообщает South China Morning Post.

Ранее News.ru писал, что в год Дасин сможет принимать до 620 тысяч рейсов, его пропускная способность к 2025 году составит 72 млн человек и 2 млн т грузов в год. В разработке дизайна крыши здания принимала участие архитектор Заха Хадид.