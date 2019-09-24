Международный аэропорт «Дасин» официально начал свою работу раньше намеченного срока.
Первые рейсы воздушная гавань, открытие которой было назначено на 30 сентября, начнёт обслуживать уже 25 сентября. Все компании, входящие в альянс SkyTeam, в том числе, «Аэрофлот», переедут в новый аэропорт, передаёт РИА
В год «Дасин» сможет принимать до 620 тысяч рейсов, его пропускная способность к 2025 году составит 72 миллиона человек и 2 миллиона тонн грузов в год. В разработке дизайна крыши здания принимала участие архитектор Заха Хадид.
Как писал News.ru ранее, Росавиация попросила Минфин выделить 9,2 млрд рублей на окончание строительства новой взлётно-посадочной полосы в аэропорту Домодедово. Возведение ВПП началось в 2014 году, завершить процесс предполагалось в 2016-м. Однако до сих пор полоса не готова. Ведомство рассчитывает, что средства на неё будут выделены в 2020–2022 годах.