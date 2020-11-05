Китай запретил въезд из России по визам

https://static.news.ru/photo/ffc6eb02-1f94-11eb-83ed-fa163e074e61_660.jpg Фото: May James/Keystone Press Agency/Global Look Press

Власти Китая приняли решение приостановить въезд людей в страну из России по визам и видам на жительство, сообщили в посольстве государства в Москве.

В связи с эпидемиологической ситуацией объявляем о временном приостановлении въезда в Китай лиц, имеющих действующие китайские визы и ВНЖ, предполагающие работу, решение личных вопросов и воссоединение семьи, — отметили там.

Посольства и консульства не будут выдавать этим людям заявления о состоянии здоровья, требуемые для въезда. При этом люди с дипломатическими и служебными визами, а также въездными документами категории C и визами вежливости смогут посетить страну. Также разрешён въезд по визам, которые выдали после 3 ноября 2020 года.

Это временные меры, которые китайская сторона вынуждена принять для реагирования на нынешнюю эпидемиологическую ситуацию. В соответствии с эпидемиологической ситуацией китайская сторона будет своевременно корректировать меры и опубликует дополнительные уведомления, — говорится на сайте диппредставительства.

Ранее, как писал NEWS.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19) в России напряжённая, но находится под контролем. Он отметил, что сдерживать пандемию удаётся благодаря принятым мерам по мобилизации системы здравоохранения на федеральном и региональном уровнях.

Медики выявили 19 404 новых случая COVID-19 в РФ за сутки. Общее число инфицированных коронавирусом нового типа достигло 1 712 858. Из них умерли 29 509 (292 за минувшие 24 часа), выздоровели 1 279 169 (12 238). На лечении находятся 404 180 граждан с подтверждённым COVID-19.