https://static.news.ru/photo/4739b020-735e-11ea-8e3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

С 1 апреля Китай будет включать в официальную статистику тех, у кого заболевание, вызванное COVID-19, протекает без симптомов.

Об этом сообщил глава управления по контролю за заболеваниями государственного комитета по здравоохранению КНР Чан Цзилэ. По его словам, это является реакцией на беспокойство граждан по поводу бессимптомного протекания болезни, передаёт РИА Новости.

Мы с 1 апреля в ежедневных отчётах по эпидемиологической обстановке будем публиковать данные о бессимптомных заражённых, — заявил Чан Цзилэ на пресс-конференции 31 марта.

По данным Минздрава КНР, на сегодняшний день в стране зарегистрирован 1541 случай подобного протекания болезни. Все эти люди находятся под медицинским контролем.

Ранее NEWS.ru писал о том, что китайскими властями не зафиксировано случаев повторного инфицирования коронавирусом среди выздоровевших пациентов.