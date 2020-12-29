Китай ставит палки в колёса расследованию ВОЗ

Прошло больше года с тех пор, как в Китае был замечен первый случай заражения человека новым коронавирусом, но учёные до сих пор не могут дать однозначного ответа на вопрос, как началась пандемия. Команда специалистов Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в январе должна будет наконец прибыть в Ухань, чтобы провести независимое расследование. Однако на протяжении этого года Пекин делал всё возможное, чтобы поставить под свой контроль любые исследования по теме COVID-19.

ВОЗ долго вела переговоры с Китаем о независимом расследовании, но в итоге добилась допуска в Ухань только одобренных Пекином экспертов по заранее согласованной программе. Не исключено, что перед иностранными специалистами разыграют спектакль, подобный тому, что увидела команда ВОЗ в Туркмении. После долгих попыток согласовать визит иностранной делегации, в июле она всё же получила доступ в одну из самых закрытых стран мира, отрицающую наличие в ней коронавируса. В итоге ВОЗ пришлось согласиться с официальной позицией Ашхабада, хотя в стране хватало косвенных свидетельств тому, что её граждане массово заражаются COVID-19.

Ma Ping/Xinhua/Global Look Press

По данным Associated Press, руководство КНР подвергает жёсткой цензуре информацию о первых днях пандемии, хотя исследования на эту тему активно ведутся уже больше года.

Они выбирают только тех людей, которым они доверяют, которых могут контролировать, — поделился с агентством анонимный китайский эксперт, знакомый с ходом исследований. — Военные команды и другие активно работают над этим, но публикация материалов зависит от результатов.

Проще говоря, Китай не обнародует те исследования, из-за которых на него могут возложить вину за пандемию. Цензура была наложена на научную деятельность после того, как в феврале авторы одной из работ пришли к выводу, что вирус мог «сбежать» из эпидемиологической лаборатории возле Уханя. Эта работа в итоге была удалена, и с начала марта публикация новых исследований коронавируса должна получить одобрение властей. С тех пор о том, что удалось узнать китайским учёным, известно мало.

На рынке в г.Ухань. Ling/Ropi/Global Look Press

Изначально считалось, что вирус мог впервые перекинуться с животного на человека на продуктовом рынке в Ухани, где продавали в том числе диких зверей. В мае, однако, в одном из редких публичных интервью глава китайского Центра по контролю инфекционных заболеваний Джао Фу поделился, что в образцах, взятых у животных на уханьском рынке, не обнаружили следов коронавируса. В то же время доподлинно известно, что сотрудники рынка были среди первых инфицированных, и образцы, взятые из окружающей среды, дали положительный результат. Это значит, что рынок, возможно, послужил рассадником заразы, но не был тем местом, где новый коронавирус впервые заразил человека.

Учёные подозревают, что отправной точкой пандемии стали пещеры в провинции Юньнань, в которых обитают летучие мыши-переносчики коронавирусов. Китайские эксперты собрали сотни образцов у животных в окрестностях, но так и не опубликовали результаты своих исследований. В то же время власти КНР до сих пор блокируют доступ в пещеры иностранных специалистов и репортёров.

Ли Вэньлян Ling/Keystone Press Agency/Global Look Press

ВОЗ изначально хвалил Пекин за быструю публикацию генетического кода нового коронавируса, но позже выяснилось, что китайские власти некоторое время скрывали информацию о заболевании. Одним из первых, забивших тревогу, был врач больницы Уханя Ли Вэньлян, заметивший необычные симптомы у пациентов в декабре. Но правоохранительные органы быстро объяснили ему, что не стоит «распространять слухи». Ли Вэньлян умер от коронавируса в феврале.