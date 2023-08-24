Китай раскритиковал Японию за сброс радиоактивной воды в океан Власти Китая назвали сброс радиоактивной воды с «Фукусимы» крайне эгоистичным

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Министерство иностранных дел Китая выступило с критикой в адрес правительства Японии на фоне сброса очищенной радиоактивной воды с АЭС «Фукусима» в океан, сообщает агентство Reuters. Китайские дипломаты назвали данный поступок безответственным и крайне эгоистичным, так как он игнорирует общественные интересы других стран мира.

Океан является общим достоянием всего человечества, и принудительное начало сброса воды с АЭС «Фукусима» в океан — это крайне эгоистичный и безответственный поступок, — говорится в заявлении МИД Китая.

Отмечается, что правительство Японии планирует сбрасывать очищенную радиоактивную воду в океан на протяжении ближайших 30 лет. Помимо Китая, недовольной этим решением также оказалась Россия. МИД РФ потребовал от японской стороны предоставить всю возможную информацию, касающуюся данного решения, а также предоставить возможность сделать анализ воды.

В минувшую среду, 23 августа, жители Сеула вышли на масштабную акцию протеста в связи со сливом радиоактивной воды. Участники акции выразили свое недовольство позицией правительства Южной Кореи по этому вопросу. По мнению аналитиков, власти республики оказались в сложной ситуации, так как они стремятся улучшить отношения с Японией.