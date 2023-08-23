Слив зараженной воды с «Фукусимы-1»: почему сейчас, каких ждать последствий Соседние с Японией страны, в том числе Россия, не поддержали такую инициативу

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В четверг, 24 августа, власти Японии планируют начать слив воды с аварийной АЭС «Фукусима-1» в океан. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило действия Токио, но многие страны, в том числе Россия, выступают против инициативы. Зачем Япония хочет сбросить зараженную воду в океан, что об этом говорят соседние с ней страны и какие могут быть последствия, разбирался NEWS.ru.

Что сказал о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» японский министр

В среду, накануне предполагаемого начала слива воды с аварийной АЭС «Фукусима», министр экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура принял участие в дегустации морепродуктов со всей страны. В ходе выставки он призвал увеличить потребление продукции из региона Тохоку. Именно на его территории и располагается атомная станция.

«Мы намерены начать сброс очищенной воды в океан завтра. Мы намерены получать данные от международных организаций и публиковать детали проверок безопасности морепродуктов ежедневно. Так как мы гарантируем безопасность, мы предпримем все возможные усилия для расширения продаж и потребления», — цитирует РИА Новости министра.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Что известно о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» в океан

В 2011 году после землетрясения магнитудой 9,0 и цунами на АЭС «Фукусима-1» расплавилось ядерное топливо. По оценкам специалистов, на полную ликвидацию последствий катастрофы понадобится около 40 лет. Когда Япония начнет сброс, в океан попадет вода, которая использовалась для охлаждения реакторов начиная с 2011-го. Жидкость скопилась в резервуарах, а к 2024 году емкости будут переполнены, поэтому понадобилось их освободить.

Перед сбросом зараженная вода прошла через многоступенчатую систему очистки, которая избавила ее от 62 радионуклидов, за исключением одного — трития, опасного для человека вещества, которое вызывает радиационное поражение кожи и лучевую болезнь.

Сток пойдет через специально построенный глубоководный желоб. Так как отходы имеют большую плотность, чем окружающая вода, они будут медленно опускаться на дно и разбавляться водами Мирового океана. Ожидается, что сброс продлится около 30 лет, и в итоге со станции в океан попадет более миллиона тонн воды.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Что говорит о сбросе воды с АЭС «Фукусима-1» Токио

Японские власти уверяют, что вода уже безопасна для людей и морских организмов и содержание радиоактивных элементов существенно ниже опасных значений. По словам бывшего японского премьер-министра Таро Асо, воду со станции можно пить, так как содержание трития перед сбросом доведут до 1/7 от нормы для питьевой воды, утвержденной ВОЗ.

Власти Японии подчеркивают, что операция будет проходить под постоянным мониторингом МАГАТЭ — это должно гарантировать соответствие инициативы международным стандартам.

Почему вода с АЭС «Фукусима-1» еще может быть опасна

Инженер-физик, член Российского социально-экологического союза Андрей Ожаровский пояснил NEWS.ru, что сброс воды с «Фукусимы-1» теоретически может вести к развитию онкологии у всех, кто как-либо связан с Тихим океаном. Эксперт считает: хоть ее и очистили от большинства радионуклидов, тритий, который в ней остался, все еще может быть опасен.

«По официальным заявлениям Японии, эта вода соответствует стандартам питьевой, однако я не видел ни одного подтверждения, чтобы тот, кто так говорит (спикер МАГАТЭ, например), сам использовал эту воду», — отметил специалист.

По мнению Ожаровского, тритий может попадать в морепродукты, которые потребляет человек. Он добавил, что после Японии другие атомные и химические компании будут поступать так же.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Что о сбросе говорят соседи Японии

Китай раскритиковал план Японии, заявив, что океан — общее достояние человечества, поэтому Токио не вправе принимать такие решения в одностороннем порядке. Пекин также усилил контроль за радиационным фоном продуктов из соседней страны.

«Китайская сторона примет все необходимые меры, чтобы защитить экологию океана, защитить продовольственную безопасность и здоровье населения. Если эта радиоактивная вода безопасна, нет надобности сливать ее в море. Если она небезопасна, производить слив тем более не надо», — сказал представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

Его коллега по ведомству Чжао Лицзянь призвал японских политиков лично выпить воду с АЭС и использовать ее для бытовых нужд, чтобы доказать ее безопасность.

В свою очередь президент Южной Кореи Юн Сок Ель одобрил решение Японии, но такой поступок главы государства вызвал протесты других топ-чиновников и оппозиции.

«Эта мера японского правительства неприемлема», — заявил глава управления по координации государственной политики Ку Юн Чхоль. «Мы примем все необходимые меры, считаем безопасность наших граждан первоочередным принципом», — добавил он.

Как предполагает руководитель Центра исследований Японии Института Китая и современной Азии РАН Валерий Кистанов, решение Токио нанесет большой ущерб отношениям с соседями.

«Не только в Китае и Южной Корее возникла широкая оппозиция японской инициативе. Гонконг, страны южной части Тихого океана и даже Тайвань, с которым у Японии очень тесные отношения, также выступают против», — говорит эксперт.

Заверений МАГАТЭ о безопасности слива мало, так как в регионе недостаточно доверяют этой организации, напоминает Кистанов. Эксперт подчеркнул: к примеру, Сеул все равно решил направить в зону слива собственных специалистов, вдобавок к экспертам МАГАТЭ.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Что о сбросе воды говорит официальная Москва

Ранее Роспотребнадзор усилил радиационный контроль за японской импортируемой пищевой продукцией. «С целью недопущения поступления в оборот на территорию Российской Федерации водных биоресурсов и продукции из них (рыба, рыбные продукты, морепродукты), произведенных в Японии, с повышенным содержанием радионуклидов Роспотребнадзором дано поручение территориальным органам усилить санитарно-карантинный контроль при ввозе в Российскую Федерацию вышеуказанной продукции, а также контроль в обороте», — заявило ведомство.

Москва обеспокоена планами сброса, заявил ранее на заседании Совета Безопасности ООН заместитель постпреда РФ при организации Дмитрий Чумаков.

Представитель российского МИД Мария Захарова подчеркнула, что Япония не провела консультаций с Россией перед принятием решения. «Надеемся, что Токио подойдет к этому важному вопросу со всей ответственностью, примет соответствующие меры для минимизации негативного воздействия на морскую среду», — говорила Захарова.

Фото: Сгенерировано MidJourney/NEWS.ru

Стоит ли бояться зараженной воды из Японии жителям России

Председатель Дальневосточной экологической комиссии Николай Голик предположил, что зараженная рыба из Тихого океана в перспективе может попасть к отечественным потребителям.

«Рыба заплывает в акваторию Амурского залива, в прибрежную территорию российских вод, а затем может попасть на стол россиян. Соответствующие службы должны вести контроль поступающей продукции на предмет соблюдения радиационных норм», — отметил эксперт в разговоре с NEWS.ru.

В свою очередь старший преподаватель кафедры океанологии географического факультета МГУ Сергей Мухаметов говорил, что радиационная вода скорее угрожает Северной Америке, чем России.

«Основную массу воды потянет к Аляске и к западному побережью США и Канады. Позднее часть слаборадиоактивной воды „развернется“ против часовой стрелки, пройдет вдоль Алеутских островов и достигнет Камчатки, но за это время она сильно разбавится водами Тихого океана, и концентрация слаборадиоактивной воды уменьшится», — пояснил специалист.

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