Жители Сеула вышли на митинг против слива отходов с японской АЭС в океан

Фото: Wang Yiliang/XinHua/Global Look Press

Митинг против решения Японии о сливе радиоактивных отходов с атомной электростанции «Фукусима» проходит в Сеуле, сообщает агентство Reuters. По его данным, протестующие из Южной Кореи недовольны заявлением президента страны Юн Сок Еля о том, что действия Японии безопасны.

Мы намерены привлечь правительство Юна к ответственности за невыполнение своих обязанностей, — заявил лидер южнокорейской оппозиционной партии Ли Чжэ Мэн.

По его словам, действия Японии грозят необратимым бедствием Южной Корее и странам Тихоокеанского региона.

Министр иностранных дел Пак Джин повторил позицию правительства о том, что его оценка не означает поддержку идеи Японии. В Токио заявили, что сброс воды безопасен. Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) одобрило план в июле.

Власти Японии приняли решение сбросить радиоактивную воду с АЭС «Фукусима» 22 августа, первый сброс запланирован на 24 августа. Против этого плана выступает Китай. По словам главы МИД страны Ван Вэньбиня, КНР примет все необходимые меры для защиты экологии океана и здоровья населения. Решение о сбросе воды в Китае считают ошибочным и потенциально опасным. В свою очередь МИД РФ потребовал от Японии предоставить всю необходимую информацию заинтересованным государствам о радиоактивной воде.