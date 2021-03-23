Кипр откроет границы для российских туристов с 1 апреля

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Республика Кипр с 1 апреля разрешит въезд туристам из России. Об этом сообщили в пресс-службе государственного комитета по туризму островного государства.

Границы были закрыты на фоне пандемии коронавирусной инфекции.

Как заявили в госкомитете, въезжающим гражданам надо будет подтвердить отсутствие коронавируса. Для этого перед выездом из России придётся сдать анализы.

Пассажирам, которые прошли соответствующее тестирование и доказали отсутствие у них коронавирусной инфекции, а также тем, кто не вступал в осознанный близкий контакт с подтверждённым носителем заболевания, будет гарантировано пребывание на Кипре без карантина, — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Кроме россиян, по данным Politics, с 1 апреля на Кипр смогут приехать граждане Объединённых Арабских Эмиратов, Саудовской Аравии и Израиля, а с 1 мая — жители Великобритании.

В январе Кипр разделил страны мира на три категории — «зелёную», «оранжевую» и «красную». Приезжающим из государств «зелёной зоны» не нужно сдавать тест по приезде на остров, туристам из «оранжевой зоны» нужно сдавать тест на коронавирус перед вылетом, а визитёрам из «красной зоны» тестироваться дважды — перед вылетом и по прибытии.

Тогда же было объявлено, что с 1 марта Кипр поэтапно открывает границы для иностранцев, писал NEWS.ru.