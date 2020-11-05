Ким Чен Ын может стать генералиссимусом

https://static.news.ru/photo/3925117e-1f47-11eb-b1a9-fa163e074e61_660.jpg Ким Чен Ын Фото: Pool/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Власти Северной Кореи могут объявить о масштабных изменениях в политической структуре страны на VIII съезде Трудовой партии. Среди прочего, председатель КНДР Ким Чен Ын может получить звание генералиссимуса.

Источник в южнокорейской разведке сообщил агентству Yonhap, что Пхеньян собирается сделать намеченный на январь 2021 года съезд беспрецедентным по масштабу, чтобы отвлечь население от внутренних и внешних проблем.

Ким Чен Ын, вероятно, получит высшее воинское звание. Его отец Ким Чен Ир стал генералиссимусом в 2012 году посмертно, дед Ким Ир Сен — в 1992 году. 38-летний председатель КНДР также может объявить о смещении фокуса в своей деятельности. Предполагается, что Ким Чен Ын станет уделять больше времени непосредственно политике и председательствованию на различных политических мероприятиях. Поездки по стране и посещение различных объектов возьмёт на себя сестра председателя, 32-летняя Ким Ё Чжон.

Родственница главы КНДР, сейчас являющаяся членом политбюро ЦК Трудовой партии, может получить новый пост.

Ранее Ким Чен Ын был замечен с бывшей возлюбленной, 43-летней певицей Хен Сон Воль, передавал NEWS.ru. Женщина находилась рядом с лидером Северной Кореи во время военного парада в Пхеньяне 10 октября. Хен провожала высокопоставленных лиц и забирала цветы, подаренные председателю. Ранее этим занималась Ким Ё Чжон.