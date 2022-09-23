Казахстан заявил об увеличении числа въезжающих россиян

Фото: ALEXEY BYCHKOV/Global Look Press

Пограничная служба Казахстана заявила о росте числа въезжающих в республику россиян через сухопутную границу. На четырех автомобильных пунктах пропуска наблюдается скопление машин, сообщается на сайте казахстанской погранслужбы.

На сегодняшний день на казахстанско-российской границе отмечается увеличение количества въезжающих в Республику Казахстан иностранных граждан. Имеющиеся 30 автомобильных пунктов пропуска работают в штатном режиме, — говорится в сообщении.

На пунктах пропуска, где наблюдается очередь, ситуация взята под контроль. Отмечается, что погранслужба совместно с другими государственными органами обеспечивает порядок и безопасность на переходах. Также организовано взаимодействие с российскими пограничниками.

Накануне председатель сената республики Маулен Ашимбаев прокомментировал вопрос о возможном массовом приезде россиян в Казахстан. Он сообщил, что власти не будут ограничивать въезд россиян на свою территорию. Однако вид на жительство будет оформляться только при наличии необходимых документов.

Россиянам не нужна виза для въезда в Казахстан. На территории республики они могут находиться до 90 дней.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила об отсутствии ограничений по поездкам как по России, так и за рубеж на фоне частичной мобилизации.