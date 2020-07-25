Карантин ввели в районе Монголии из-за подозрения на бубонную чуму у жителя

https://static.news.ru/photo/1a7a773e-ceff-11ea-9814-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Карантин введён в сомоне Улиастай провинции Завхан на западе Монголии из-за подозрения на заражение бубонной чумой местного жителя.

У 39-летнего жителя выявлены симптомы заболевания (лихорадка, головные и мышечные боли), после того как он с семьёй съел мясо сурка неделю назад. Мужчину изолировали в местной больнице, а девятерых человек, с которыми он контактировал, обязали самоизолироваться дома, передаёт агентство «Синьхуа».

6 июля в городе Баян-Нур в китайском автономном районе Внутренняя Монголия объявили третий уровень эпидемиологической угрозы из-за обнаруженной у скотовода бубонной чумы. Местные власти предупредили о том, что существует угроза эпидемии, и призвали жителей соблюдать ограничения до конца года.

Неделей ранее несколько случаев заболевания зафиксировали в соседней Монголии. Предположительно, люди заразились от сусликов. В двух районах монгольской провинции Ховд на западе страны закрыты границы из-за нескольких случаев заболевания бубонной чумой. Меры действуют с 29 июня до особого распоряжения.

Как писал NEWS.ru ранее, случаев заболевания бубонной чумой в России в 2020 году зарегистрировано не было, последний раз её выявляли в 2016 году на территории Кош-Агачского района Республики Алтай, граничащего с Монголией.