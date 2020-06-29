Матёрый кандидат в губернаторы Токио разделся догола в телеэфире

Кандидат в губернаторы Токио японский рок-музыкант Теруки Гото использовал грязный подгузник в качестве действенного аргумента перед избирателями. В течение шести выделенных минут телеэфира, он пел, танцевал, залезал и ложился на стол, а в какой-то момент стянул испачканный предмет и надел его на голову.
При этом кроме подгузника на нём в течение всего неоднозначного выступления ничего
На необычный политический эфир японской телекомпании NHK
20 июня в преддверии нынешних выборов губернатора столицы, намеченных на 5 июля, Гото опубликовал видео со своим предвыборным плакатом, на котором он косплеил главного героя аниме «Код Гиасс». Персонаж мультфильма умеет подчинять других своей воле и использует это в политических целях.
27 июня Гото на конференции в Токио представил «Договор о продвижении эякуляции», призванный, по его словам, разрешить мировые конфликты. После этого эпатажный музыкант провёл дебаты со своим оппонентом на двухъярусном автобусе. Он потребовал переходить от «коллективной обороны» к «коллективной эякуляции» и предложил предоставить право определять мировой порядок лидерам Японии, России, США, Северной и Южной Кореи.
Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил причастность к задержанию своего политического конкурента на предстоящих выборах главы государства. Он заявил, что «дал сигнал» правоохранительным органам задержать блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвинуть свою кандидатуру.
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