Матёрый кандидат в губернаторы Токио разделся догола в телеэфире

https://static.news.ru/photo/19269960-ba0c-11ea-918a-fa163e074e61_660.jpg Teruki Goto Фото: Rodrigo Reyes Marin /Global Look Press

Кандидат в губернаторы Токио японский рок-музыкант Теруки Гото использовал грязный подгузник в качестве действенного аргумента перед избирателями. В течение шести выделенных минут телеэфира, он пел, танцевал, залезал и ложился на стол, а в какой-то момент стянул испачканный предмет и надел его на голову.

При этом кроме подгузника на нём в течение всего неоднозначного выступления ничего не было . Музыкант снял с себя одежду в самом начале, а уже к середине выступления стянул и подгузник. После этого он эмоционально вещал, сидя за столом. Однако в конце не удержался и встал, не забыв, впрочем, прикрыть всё самое сокровенное валявшейся на столе одеждой.

На необычный политический эфир японской телекомпании NHK обратил внимание «Дождь». По данным телеканала, Гото — кандидат со стажем. Он уже не раз выдвигал свою кандидатуру во всевозможные политические структуры: в 2013 году баллотировался в мэры специального района Тиеда, в 2015-м участвовал в выборах Городского совета Тиеды, а в 2016-м впервые поборолся за пост губернатора Токио. Тогда его телеагитация стала мемом из-за обилия ненормативной лексики и упоминания гениталий. В итоге примерно 10% его речи телевизионщикам пришлось заглушить.

20 июня в преддверии нынешних выборов губернатора столицы, намеченных на 5 июля, Гото опубликовал видео со своим предвыборным плакатом, на котором он косплеил главного героя аниме «Код Гиасс». Персонаж мультфильма умеет подчинять других своей воле и использует это в политических целях.

27 июня Гото на конференции в Токио представил «Договор о продвижении эякуляции», призванный, по его словам, разрешить мировые конфликты. После этого эпатажный музыкант провёл дебаты со своим оппонентом на двухъярусном автобусе. Он потребовал переходить от «коллективной обороны» к «коллективной эякуляции» и предложил предоставить право определять мировой порядок лидерам Японии, России, США, Северной и Южной Кореи.

Ранее NEWS.ru писал, что президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил причастность к задержанию своего политического конкурента на предстоящих выборах главы государства. Он заявил, что «дал сигнал» правоохранительным органам задержать блогера Сергея Тихановского, который хотел выдвинуть свою кандидатуру.