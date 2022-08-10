Индонезия захотела провести у себя встречу Путина и Зеленского

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин

Индонезия заинтересована в проведении встречи президентов РФ и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского во время саммита G20, заявил индонезийский посол в Москве Хосе Таварес, слова которого приводит ТАСС. Мероприятие пройдет на острове Бали 15–16 ноября.

Индонезия более чем готова содействовать этой встрече. Конечно, мы хотели бы этого, если президенты приедут, — понадеялся Таварес.

Дипломат добавил, что президент Индонезии Джоко Видодо передал приглашения российскому и украинскому коллегам. По его словам, если Путин и Зеленский решать участвовать в саммите G20, то возможности для организации двусторонней встречи будут.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что формат участия президента РФ Владимира Путина в саммите G20 в Индонезии определят по мере приближения встречи. По его словам, Кремль исходит из наличия действующего приглашения на саммит.

Саммит G20 запланирован на 15–16 ноября, он пройдет на Бали. В повестку встречи включены вопросы климата, глобального восстановления после пандемии коронавируса, сотрудничество и международная проблематика «с учётом влияния украинского фактора».