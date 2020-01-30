https://static.news.ru/photo/fb06254e-4324-11ea-8f58-fa163e074e61_660.jpg Фото: Chen Xiaogen/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Торговая сеть IKEA сообщила о временном закрытии всех своих магазинов в КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.

В Китае находятся 30 магазинов сети. Ранее IKEA сообщала, что закрыта будет половина из них, а у оставшихся будут скорректированы часы работы, отмечает Reuters.

Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.