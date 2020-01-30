Торговая сеть IKEA сообщила о временном закрытии всех своих магазинов в КНР из-за вспышки пневмонии, вызванной коронавирусом нового типа.
В Китае находятся 30 магазинов сети. Ранее IKEA сообщала, что закрыта будет половина из них, а у оставшихся будут скорректированы часы работы,
Как писал NEWS.ru, число жертв коронавируса в Китае выросло до 170 человек, количество заражённых — до 7 711. По мнению властей, распространение болезни достигнет пика в середине февраля, а затем медленно начнёт сокращаться.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен