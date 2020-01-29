https://static.news.ru/photo/8cddb802-4275-11ea-b249-fa163e074e61_660.jpg Фото: Bundeswehr/flickr.com

Самолёт Airbus A310 ВВС Германии 31 января вылетит в Китай, чтобы доставить на родину из города Ухань около 90 граждан ФРГ.

Воздушное судно по пути в провинцию Хубэй совершит посадку в Шанхае. Изначально вылет был запланирован на 29 января, отмечает Bild.

По данным газеты, эвакуацию пришлось отложить из-за отсутствия разрешения властей КНР. Граждан Германии планируют доставить во Франкфурт-на-Майне и поместить под наблюдение врачей на две недели.

О решении эвакуировать своих граждан из Ухани сообщила и Турция. По словам посла Республики в Китае Эмина Онена, на родину будут доставлены более 30 турков. Дипломат подчеркнул, что ни у кого из них не была диагностированная вызванная коронавирусом пневмония.

Как писал NEWS.ru, по всему миру число заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч. С момента обнаружения 2019-nCoV умерли более 130 человек, из них 26 — за минувшие сутки.