Самолёт Airbus A310 ВВС Германии 31 января вылетит в Китай, чтобы доставить на родину из города Ухань около 90 граждан ФРГ.
Воздушное судно по пути в провинцию Хубэй совершит посадку в Шанхае. Изначально вылет был запланирован на 29 января,
По данным газеты, эвакуацию пришлось отложить из-за отсутствия разрешения властей КНР. Граждан Германии планируют доставить во Франкфурт-на-Майне и поместить под наблюдение врачей на две недели.
О решении эвакуировать своих граждан из Ухани сообщила и Турция. По словам посла Республики в Китае Эмина Онена, на родину будут доставлены более 30 турков. Дипломат подчеркнул, что ни у кого из них не была диагностированная вызванная коронавирусом пневмония.
Как писал NEWS.ru, по всему миру число заражённых коронавирусом нового типа превысило шесть тысяч. С момента обнаружения 2019-nCoV умерли более 130 человек, из них 26 — за минувшие сутки.
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