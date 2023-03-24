Генерал из Мьянмы объяснил, зачем Байдену нужна Россия Генерал армии Мьянмы Тун: Байден использует фактор России для переизбрания на второй срок

Фото: Chris Kleponis - CNP/Global Look Press

Джо Байден

Глава информационной группы государственного административного совета Мьянмы генерал-майор Зо Мин Тун заявил, что президент США Джо Байден использует фактор России, чтобы переизбраться на второй срок. По словам военного, которые приводит РИА Новости, ни одно правительство в Вашингтоне никогда не признавало Международного уголовного суда.

Считается, что президент США Джо Байден и западные СМИ планируют и осуществляют ряд мероприятий, направленных против России. Я считаю, что Джо Байден хочет выиграть на предстоящих президентских выборах президента США, и использует репрессии против России в свою пользу, — подчеркнул Зо Мин Тун.

Досудебная палата МУС, чью юрисдикцию в Москве не признают, выдала ордер на арест президента РФ Владимира Путина. На это его пресс-секретарь Дмитрий Песков заявил, что постановка вопроса о решении МУС неприемлема, а любые его решения ничтожны с точки зрения права.

Ранее представитель МИД Мария Захарова заявила, что действия МУС не могут влиять на характер участия делегаций России в работе ООН и членство в органах данной организации. Она добавила, что Москва никогда не сотрудничала и не будет сотрудничать с МУС, а его действия по отношению к гражданам РФ юридически ничтожны.